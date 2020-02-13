Власти области связали срыв крупных строек с федеральным законодательством

В правительстве Калининградской области объясняют регулярный срыв строительства крупных социально важных объектов несовершенным федеральным законодательством. Об этом в четверг, 13 февраля, во время заседания профильного комитета облдумы заявил глава ликвидируемого конкурсного агентства обалсти Леван Дараселия.

«Все те требования, которые предъявляются к поставщикам-подрядчикам, они неизменны и находится на уровне ведения Федерации, — заявил Дараселия. — Вы видите, что у нас в последнее время есть немало крупных объектов, которые были сорваны и не построены по вине подрядчиков, например, онкологический центр, школа на Артиллерийской и так далее. К сожалению, это все-таки проблема уже федеральных законов, а те требования, которые мы предъявляем участникам, они едины».

По словам чиновника, правительство области регулярно обращается к федеральным властям с предложениями усовершенствовать соответствующие законы, в том числе ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

«Мы свои субъективные требования к участникам конкурсов, к сожалению, предъявлять не можем», — добавил Дараселия.

Напомним, правительство области решило ликвидировать региональное конкурсное агентство, распределив его функции между минфином и специальным госучреждением. Чиновники рассчитывают, что это приведет к уменьшению общего числа государственных служащих и будет способствовать оптимизации в сфере госзакупок в регионе.