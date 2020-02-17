Книготорговцы закрыли магазины в знак протеста против приговора по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети». Об этом в понедельник сообщают «Ведомости». Их сотрудники 17 февраля планируют выйти на одиночные пикеты.

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?» — говорится в сообщении книготорговцев.

Кроме двух книжных магазинов «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге в акции примут участие «Фаланстер» (Москва), «Маршак» (Москва), «Все свободны» (Санкт-Петербург), «Порядок слов» (Санкт-Петербург), «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула) и «Бакен» (Красноярск).

Уголовное дело об организации террористического сообщества «Сеть» возбудили осенью 2017 года, всего в Санкт-Петербурге и Пензе в итоге задержали 11 человек. Несколько фигурантов дела — левые активисты, антифашисты или анархисты.

Большинство задержанных увлекались страйкболом. В ФСБ сочли, что эти игры были подготовкой к терактам и свержению российской власти, писало издание в апреле прошлого года, когда дело «Сети» начал рассматривать суд. Один из двоих антифашистов, которых будут судить в Петербурге, заявил, что признает вину — его родственники отмечают, что он пошел на это, чтобы его перестали бить в СИЗО.

С воскресенье калининградец Иван Лузин вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети», в руках у него был плакат с надписью «Дело „Сети“: сшито разрядами электрошокера».