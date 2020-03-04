Появилось видео с места строительства канала на польской части Балтийской косы (видео)

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Интернет-портал GospodarkaMorska.pl опубликовал видео с места строительства канала через польскую часть Балтийской косы. На снятой с высоты записи видна работающая на покрытом песком участке техника, а также заметны примерные очертания судоходного пролива, который соединит Калининградский залив с Балтийским морем.

Напомним, о начале перекопки косы власти Польши объявили в октябре 2018 года, а уже к середине февраля 2019 года польская сторона начала вырубку деревьев на Вислинской (польская часть Балтийской) косе для подготовки к строительству канала.

Против строительства выступали как Еврокомиссия, так и экологи, которые призывали Польшу отказаться от реализации проекта.

В марте 2019 года «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, зачем польским властям понадобился канал через Балтийскую косу и чем опасно его строительство.

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