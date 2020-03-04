Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

В апреле этого года Германия планирует передать российской стороне данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла ФРГ в РФ.



Как отметили в издании, в прошлом году главы МИД России и Германии договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, которые погибли во время Второй мировой войны в германском плену.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — отметил посол ФРГ.