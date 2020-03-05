Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.



«Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши», — сообщили в министерстве.

Приглашение должны направить до 1 апреля, не позднее чем за 42 дня до планируемого наблюдения за учениями, когда численность их участников превысит 13 тысяч. Это тот масштаб, когда в соответствии с существующими в ОБСЕ договорённостями организатор обязуется давать возможность наблюдения третьим странам.

«Программа наблюдения, а также включённые в неё эпизоды определены в рамках переговоров между Польшей и США. Подробности будут включены в приглашение для наблюдателей», — объявило польское Минобороны.

Учения Defender Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет манёврами США в Европе. Структуры Североатлантического альянса будут играть подчинённую роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран — партнёров США, которые примут участие в учениях. Всего из США в Европу будет доставлено порядка 20 тысяч солдат. Центром проведения манёвров станет Германия, однако различные элементы будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе вблизи российских границ с Польшей и странами Балтии.

Министерство обороны Польши считает, что эти учения демонстрируют стремление США защищать европейских союзников и партнёров, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией «Российской газеты» предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender Europe 20 «таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков». По его словам, те, кто провоцируют такого рода учения, «хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряжённость».