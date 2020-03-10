Госдума разрешила Владимиру Путину избираться еще два раза

Депутаты Госдумы поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. За проголосовали 380 депутатов, 43 — против и еще один человек воздержался. Поправку не поддержала фракция КПРФ. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «Интерфакс».

Агентство также ознакомилось с текстом поправки, в ней говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

Это означает, что Владимир Путин после окончания срока его полномочий в 2024 году сможет участвовать в президентских выборах еще два раза. Сам Путин поправку поддержал.