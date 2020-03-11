«Это абсолютно естественно»: глава РАНХиГС прокомментировал обнуление сроков для Путина

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Обнуление президентских сроков для действующего президента в рамках объема предложенных поправок к Конституции является «абсолютно естественным». Такую точку зрения в Калининграде озвучил глава РАНХиГС Владимир Мау, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Мне представляется, что это абсолютно естественно. Я не политолог, но мне казалось, что так и должно быть. Конституционному суду еще оценивать. <...> Мне казалось, что при таком существенном изменении текста это вполне должно было быть ожидаемым решением и естественным. И опять же, как сказал президент, вопрос об участии в выборах, это вопрос будущего», — сказал Мау.

На замечание «Нового Калининграда» о том, что Конституционный суд уже давал свою оценку по поводу обнуления президентских сроков в 1998 году (тогда ставился вопрос, можно ли засчитывать первый президентский срок Бориса Ельцина, так как конституция была принята в 1993 году, а президентские выборы состоялись в 1991 году, прим. — «Нового Калининграда»), Мау отметил, что Ельцин не собирался идти на третий президентский срок, и сейчас речь идет о «новой конструкции в Конституции».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к Конституции с учетом обнуления сроков для действующего президента.

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