Депутаты Госдумы приняли пакет поправок в Конституцию

В Государственной Думе приняли поправки в Конституцию в третьем, окончательном, чтении. Проголосовали за — 383 депутата, воздержались — 43. Против пакета поправок никто не проголосовал. Такую информацию сообщает «Коммерсант».

Второе чтение состоялось 10 марта, во вторник. Депутаты приняли поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Президент Путин во вторник также выступил на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд.

Следующий этап — одобрение поправок в Конституцию Советом Федерации. Рассмотрение запланировано на 11 марта. После этого проголосовать должны региональные парламенты.