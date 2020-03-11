Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Конституции

Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Конституции
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 11 марта, одобрил закон об изменениях в Конституции РФ. Как сообщает ТАСС, за принятие документа проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Ранее, в этот же день, Госдума одобрила законопроект в окончательном чтении. Второе чтение состоялось 10 марта. Депутаты приняли поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Президент Путин во вторник также выступил на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter