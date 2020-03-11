Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 11 марта, одобрил закон об изменениях в Конституции РФ. Как сообщает ТАСС, за принятие документа проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались.



Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Ранее, в этот же день, Госдума одобрила законопроект в окончательном чтении. Второе чтение состоялось 10 марта. Депутаты приняли поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Президент Путин во вторник также выступил на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд.