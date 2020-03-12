Россия с пятницы «закрывает границу» с Италией

Правительство РФ приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Итальянской Республики для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина в четверг, 12 марта.



В документе отмечается, что меры начнут действовать с полуночи 13 марта, однако распространяться они не будут на граждан государств ЕАЭС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Также в правительстве обязали проинформировать авиакомпании о временном запрете перевозки иностранцев из Италии в Россию. Уточняется, что ограничительные меры распространяются и на путешествующих транзитом граждан. МВД предписано приостановить приём документов, а также оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

«МИДу России уведомить Итальянскую Сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — следует из распоряжения.