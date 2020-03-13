В облдуме не смогли назвать депутатов, проголосовавших за обнуление сроков Путина

Областная Дума в течение суток не предоставила ответ на письменный и устный запросы «Нового Калининграда» поименных результатов голосования за изменение Конституции РФ, в том числе обнуление президентских сроков для действующего президента Владимира Путина.
Сначала глава пресс-службы облдумы Вадим Мартынюк выразил сомнение в том, что данная информация может быть предоставлена, а потом перестал отвечать на звонки.
В четверг, 12 марта, областная Дума поддержала поправки к Конституции. За поправки проголосовали 33 депутата, против — 3. Всего в облдуме 40 депутатов.Против поправок публично выступили депутаты Игорь Ревин и Михаил Чесалин.
На сайте облдумы не публикуются поименные результаты не тайных голосований. Государственная Дума и Совет Федерации соответствующую информацию публикуют.
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