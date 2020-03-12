Неимоверное усиление президента: речь депутата облдумы против изменения Конституции

В четверг, 12 марта, областная Дума большинством голосов поддержала изменения в Конституцию Российской Федерации. Закон, одобренный накануне Советом Федерации, вводит ограничения для высших должностных лиц, наделяет президента правом инициировать увольнение судей высших судов, лишает регионы права согласовывать назначаемого в них прокурора и другие новации. Действующий глава государства после вступления изменений в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.



Из 36 депутатов против принятия соответствующей поправки в основной закон проголосовали только трое. Двое из них разъяснили свою позицию на заседании регионального парламента. Глава фракции КПРФ Игорь Ревин указал на поспешность внесения изменений и посетовал, что поправки в законопроект, предложенные коммунистами, по большей части не были учтены.

Председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Михаил Чесалин обосновал своё решение голосовать против законопроекта более подробно и, по сути, оказался единственным из парламентариев, кто предметно разъяснил, почему он считает недопустимым поддерживать предложенные изменения в Конституцию. «Новый Калининград» публикует монолог политика:

— Коллеги, я буду голосовать против данного законопроекта, вернее, против постановления об одобрении федерального законопроекта по ряду причин. Во-первых, я убеждён, что Конституция не случайно называется основным законом страны, и не случайно сама Конституция содержит особый порядок её изменения. На сегодняшний день этот порядок позволяет Федеральному собранию с одобрения парламентов субъектов федерации изменять положения глав с третьей по восьмую, положения же первой, второй и девятой глав допустимо изменять только конституционным собранием либо общероссийским референдумом.

То, что сегодня предложил президент и одобрило федеральное собрание, противоречит главе девятой, объявляющей порядок внесения изменений в Конституцию. В частности, статья 136 главы 9 не предусматривает проведения всенародного одобрения изменений в положения, вносимых в главы с третьей по восьмую. И, соответственно, президент не наделён правом менять этот порядок. Однако президент изобрёл, а федеральное собрание одобрило новый порядок изменения Конституции с так называемым всенародным одобрением. Всенародное одобрение — это не референдум, и в законе о поправках в Конституцию не установлена норма, которая установлена для проведения федерального референдума, а именно — не менее 50% явки на избирательные участки. Я имею ввиду всенародное изменение Конституции.

Более того, в тексте поправок сами поправки, которые предлагается внести в главы с третьей по восьмую, содержат положения, противоречащие действующим нормам Конституции, содержащимся в главах один, два и девять, что недопустимо принимать таким образом.

Я не буду останавливаться на всех, потому что, как все мы знаем, текст очень большой. Но в частности статья 15 Конституции Российской Федерации, а это первая глава, которая называется «Основы конституционного строя Российской Федерации», устанавливает приоритет международного права над федеральным законодательством Российской Федерации. В том случае, конечно — чтобы всем было понятно, кто не знает — если Российская Федерация подписала соответствующий международный договор, федеральное собрание его ратифицировало, а президент подписал. При этом предлагается внести изменения в 79 статью Конституции, это глава пятая, в которой предоставить возможность Российской Федерации, несмотря на то, что она подписала соответствующий международный договор, его не исполнять. Это прямое противоречие действующей статье Конституции.

Статья 12-я нашей действующей Конституции — это опять-таки основы конституционного строя — закрепляет положение о том, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти Российской Федерации. И в то же время поправки в статьи со 131 по 133 вводят некое понятие публичной власти, определение которого в Конституции отсутствует. И фактически включает местное самоуправление в систему государственной власти под контроль исполнительной власти.

Блок так называемых социальных поправок — это абсолютная пустышка, потому что на сегодняшний день все те нормы, которые предлагается ввести в Конституцию, уже закреплены федеральными законами. Так, статья 133 Трудового кодекса закрепляет норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. И если у нас президент и его команда не может обеспечить выполнение федерального законодательства в этой части и для этого нужно внести норму в Конституцию... Ну, в принципе, я не против именно этой нормы, но она ничего не даст.

То же самое — закон о государственном пенсионном обеспечении. Соответствующая статья обязывает ежегодно индексировать социальные пенсии. Порядок индексации определяется федеральным законом. Ничего нового в части социальных поправок президент не предлагает.

И последнее и главное. Конечно, весь блок поправок направлен на неимоверное усиление президентской власти, что фактически ставит президента из положения гаранта Конституции в положение главы исполнительной власти. Вот это прямо записано в поправках, которые нам предложено принять, что президент руководит правительством, сам определяет, кого именно из министров он назначает и, безусловно, назначает министров силового блока. И одновременно он оставляет судебную власть, забирая на себя полномочия по назначению и снятию судей как Конституционного суда — по консультации с Советом Федерации, так и верховных судов Российской Федерации, судов субъектов, а также назначению прокуроров. Из полномочий нашей областной Думы исключается вопрос согласования назначения в частности прокурора субъекта федерации.

Усиление президентской власти — в принципе, это возможное дело. Это как бы дело народа. Если бы процедура при этом соблюдалась, это можно было бы принять. Но лично я считаю, что это нарушение опять-таки основ конституционного строя, потому что наше правовое демократическое государство предполагает разделение властей. Поэтому весь процесс по принятию поправок с учётом скорости и экстренности этих принятий лично я считаю неправомерным и буду голосовать, безусловно, против. Спасибо.

Записала - Елена Калугина.