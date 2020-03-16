В России создается антикризисный фонд в 300 млрд из-за ситуации с коронавирусом

В России создается антикризисный фонд в 300 млрд из-за ситуации с коронавирусом
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В России решили создать антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«В субботу прошла стратегическая сессия координационного совета. Мы выработали ряд первоочередных мер, и считаю необходимым уже сегодня предпринять ряд действий для предотвращения негативного влияния коронавируса на экономику страны и на жизнь людей», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Также Мишустин уточнил, что «правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан», и пообещал, что «будет увеличен объем предоставляемых гарантий».

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса Россия приняла решение вслед за Польшей и Литвой закрыть границу с Белоруссией. 


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