Облдума заявила, что не вела поименного учета голосов за обнуление сроков Путина

Все отсутствовавшие на заседании Калининградской областной Думы депутаты, когда принималось решение о поддержке изменений в Конституцию РФ с обнулением президентских сроков для Владимира Путина, поддержали поправки. Это следует из ответа Калининградской областной Думы на запрос «Нового Калининграда».



За поправки в итоге проголосовали 37 депутатов, против — 3. Ни один депутат не воздержался.

Поименные результаты голосования в облдуме предоставлять отказались, сославшись на то, что поименный учет голосов депутатов не производился и в региональном парламенте знают только общий итог голосования, а не волеизъявление каждого из депутатов.

На заседании областной думы не присутствовали, но, как выяснилось, поддержали изменение Конституции и обнуление сроков для Владимира Путина единороссы Леонид Степанюк, Андрей Оноприенко, Тамара Торопова и Игорь Маковский. Степанюк не явился на заседание в связи с «временной нетрудоспособностью», Оноприенко числился в отпуске, Торопова в командировке, а Маковский отсутствовал в связи с основным местом работы за пределами региона.