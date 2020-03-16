Облдума заявила, что не вела поименного учета голосов за обнуление сроков Путина

Облдума заявила, что не вела поименного учета голосов за обнуление сроков Путина
Председатель облдумы Марина Оргеева. Новый Калининград

Все отсутствовавшие на заседании Калининградской областной Думы депутаты, когда принималось решение о поддержке изменений в Конституцию РФ с обнулением президентских сроков для Владимира Путина, поддержали поправки. Это следует из ответа Калининградской областной Думы на запрос «Нового Калининграда».

За поправки в итоге проголосовали 37 депутатов, против — 3. Ни один депутат не воздержался.

Поименные результаты голосования в облдуме предоставлять отказались, сославшись на то, что поименный учет голосов депутатов не производился и в региональном парламенте знают только общий итог голосования, а не волеизъявление каждого из депутатов.

На заседании областной думы не присутствовали, но, как выяснилось, поддержали изменение Конституции и обнуление сроков для Владимира Путина единороссы Леонид Степанюк, Андрей Оноприенко, Тамара Торопова и Игорь Маковский. Степанюк не явился на заседание в связи с «временной нетрудоспособностью», Оноприенко числился в отпуске, Торопова в командировке, а Маковский отсутствовал в связи с основным местом работы за пределами региона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter