Кто в областной Думе проголосовал за обнуление сроков Путина (список)

Калининградская областная Дума в минувший четверг, 12 марта поддержала изменение российской Конституции с обнулением президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. Как выяснилось позднее за изменение Конституции проголосовали 37 из 40 депутатов (в том числе четверо отсутствовавших на заседании регионального парламента), против — три человека (Михаил Чесалин, Игорь Ревин и Виталий Садков).
«Новый Калининград» публикует полный список депутатов, поддержавших обнуление президентских сроков для Владимира Путина (в порядке их упоминания в официальном перечне облдумы):
1. Марина Оргеева, председатель областной Думы (ЕР).
2. Александр Богданов, первый заместитель председателя Думы (ЕР).
3. Павел Кретов, Заместитель председателя Думы (ЕР).
4. Валерий Губаров, глава комитета облдумы по сельскому хозяйству (ЕР).
5. Александр Муcевич, глава комитета по международным и межрегиональным отношениям (ЕР).
6. Александр Никулин, глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры (ЕР).
7. Валерий Фролов, глава комитета по бюджету, налогам и финансам (ЕР).
8. Лариса Швалкене, глава комитета по социальной политике (ЕР).
9. Сергей Юспин, глава комитета по законодательству (ЕР).
10. Аугениюс Абариус, предприниматель (ЕР).
11. Егор Анисимов, депутат от ЛДПР.
12. Татьяна Бартминская, директор кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» (ЕР).
13. Олег Болычев, предприниматель (ЕР).
14. Александр Данишевский, предприниматель (ЕР).
15. Владислав Дорофеев, предприниматель (ЕР).
16.Светлана Жирова, директор детского сада (ЕР).
17. Михаил Зацепин, гендиректор Янтарного комбината (ЕР).
18. Алексей Зиновьев, депутат (ЕР).
19. Юрий Кесслер, гендиректор «Лукойл-Калининградморнефть» (ЕР).
20. Андрей Клемешев, президент БФУ им. И. Канта (ЕР).
21. Андрей Колесник, депутат от ЕР.
22. Екатерина Королева, депутат от КПРФ.
23. Павел Лоцман, депутат от ЕР.
24. Игорь Маковский, председатель совета директоров «Янтарьэнерго» (ЕР).
25. Евгений Мишин, глава калининградского отделения ЛДПР.
26. Александр Московец, депутат от ЛДПР.
27. Андрей Олейник, депутат от ЛДПР.
28. Андрей Оноприенко, предприниматель (ЕР).
29. Александр Орехов, гендиректор «Лесобалта» (ЕР)
30. Екатерина Семенова, депутат от КПРФ.
31. Вадим Снигирев, предприниматель (ЕР)
32. Леонид Степанюк, предприниматель (ЕР)
33. Андрей Тащук, депутат от ЕР.
34. Тамара Торопова, предприниматель (ЕР).
35. Олег Урбанюк, глава подразделения ДОСААФ (ЕР).
36. Александр Федоренко, предприниматель (ЕР).
37. Павел Федоров, депутат от Справедливой России.
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