Сенатор призвал отменить все международные санкции

Сенатор призвал отменить все международные санкции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал на фоне угрозы мирового экономического кризиса из-за коронавируса и падения цен на нефть отменить все санкции, кроме объявленных ООН, передаёт «Интерфакс».

«Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами „двадцатки“ и затем сертифицирована тем же Советом безопасности», — написал Косачев в «Фейсбуке».

По его словам, коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо очевидных сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию, и если с этим ничего не сделать, то «грядет масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну».

Косачев уверен, что необходимо обратить внимание на «искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение».

«Я имею ввиду односторонние экономические санкции, примеряемые в обход Совета безопасности ООН и вопреки правилам ВТО. Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев)», — отметил сенатор.

«Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа („мы же не можем уступить первыми“) санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)», — считает Косачев.

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