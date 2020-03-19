Путин: я не знал, что буду президентом так долго

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя «царем», и заверил, что не знал, что будет руководить страной столь продолжительное время. Об этом он заявил в интервью ТАСС, опубликованном 19 марта.

«Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — заявил Путин, отвечая на вопрос, думал ли он, что «это всё так надолго затянется». При этом он заявил, что не знал, что сменит на посту президента в 2012 году Дмитрия Медведева.

По мнению главы страны, он «работает каждый день», а не царствует. «Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день»,— сказал Путин.

Президент также рассказал, что его статус после 2024 года будет зависеть «от настроения народа, от желания людей».