Ермак пообещал, что зарплаты в закрытых госучреждениях культуры не снизятся

Ермак пообещал, что зарплаты в закрытых госучреждениях культуры не снизятся
Андрей Ермак. Виталий Невар / Новый Калининград
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Вынужденное закрытие государственных учреждений культуры не отразится на зарплатах сотрудников. Об этом заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы будем корректировать государственное задание для каждого учреждения, скорректируем планы их финансово-хозяйственной деятельности. Это не новшество для нас, это обычная текущая работа. Так мы делали и во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и после введения режима электронных виз в 2019, когда к нам поехало большое количество иностранцев. Такие корректировки проходят каждый год. Это не внештатная ситуация. Все это происходит во взаимодействии с нашим министерством финансов, которому мы обосновываем необходимые корректировки», — сказал Ермак.

К областному министерству относятся 24 региональных учреждения с общей численностью сотрудников порядка полутора тысяч человек.

Как пояснили «Новому Калининграду» в минкульттуризма, «в большинстве учреждений зарплаты не зависят от выручки» закрытых учреждений, а финансируются через госзадание, то есть прямое бюджетное финансирование. «Там, где учреждение зарабатывает на заработную плату самостоятельно, да будет перераспределение за счет несостоявшихся мероприятий или корректировки государственного задания», — отметили в министерстве.

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