Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

Новым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций назначен Андрей Липов. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина подписано 29 марта, сообщает «Коммерсант».
Как уточняет информагентство, ранее Липов был освобожден от должности начальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на пост генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг».
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