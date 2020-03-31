Кремль: Путин обсудил с Трампом отправку в помощь США самолета с медоборудованием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

Песков подтвердил, что такая тема действительно затрагивалась. «Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — сказал пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли президенты РФ и США в ходе телефонного разговора накануне возможность контактов с Саудовской Аравией по вопросам цены на нефть.

Как уточняет информагентство, ранее Трамп сообщил на пресс-конференции по вопросу противодействия COVID-19, что РФ отправила в США самолет с медицинским оборудованием. Говоря о взаимодействии с Россией, американский президент заявил, что «Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием».