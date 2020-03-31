Руководство рынков Калининграда решило развозить еду беспомощным горожанам

Руководство рынков Калининграда решило развозить еду беспомощным горожанам
Фото / пресс-служба Центрального рынка Калининграда
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Управляющие компании Центрального рынка и торгового комплекса «Сельма» решили во время всеобщей изоляции бесплатно развозить продукты питания самым незащищенным калининградцам. Об этом говорится в соответствующем письме.

В нем отмечается, что развоз продуктовых наборов, приобретенных на собственные средства управляющих компаний, начнется со 2 апреля. Помощь обещают оказывать одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам. Информация о порядке получения помощи будет доведена до нуждающихся через систему оповещения службы социальной защиты.

«Мы призываем всех представителей бизнеса в такой важный для всех нас жизненный момент проявить свою социальную ответственность и использовать все имеющиеся возможности для оказания материальной помощи нуждающимся и одновременно дать почувствовать одиноким пожилым людям, что они не брошены и не забыты. Это настоящее испытание для наших человеческих отношений», — заключается в письме.

В Калининградской области из-за распространения коронавируса с 31 марта по 5 апреля введен режим всеобщей изоляции по примеру Москвы. Выходить на улицу жителям региона разрешено только в случае крайней необходимости.

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