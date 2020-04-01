Путин решил перейти на дистанционный формат общения с министрами

В среду Владимир Путин проведет дистанционное совещание с министрами по вопросам развития агропромышленного комплекса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это будет первое совещание такого рода, передает РБК.



Телеконференция будет проходить в открытом формате. «Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите «двадцатки», — отметил представитель главы государства.

При этом Песков подчеркнул, что президент не собирается подобным образом продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции. «Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные», — сказал он.





