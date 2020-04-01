Путин решил перейти на дистанционный формат общения с министрами

Путин решил перейти на дистанционный формат общения с министрами
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Точной даты не сказали»: в центре занятости не знают, когда можно будет заявиться на пособие
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В среду Владимир Путин проведет дистанционное совещание с министрами по вопросам развития агропромышленного комплекса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это будет первое совещание такого рода, передает РБК.

Телеконференция будет проходить в открытом формате. «Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите «двадцатки», — отметил представитель главы государства.

При этом Песков подчеркнул, что президент не собирается подобным образом продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции. «Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные», — сказал он.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (17)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter