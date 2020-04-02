Смертность пациентов с коронавирусом в США достигла почти 1 тыс. человек в сутки

За последние сутки в США скончались 994 пациента с коронавирусом. Данные о заболеваемости и смертности в мире опубликовал Роспотребнадзор.



В Испании зафиксировано 923 смерти, в Италии — 712.

В США к настоящему времени зарегистрировано 215 417 инфицированных (прирост за сутки — 26382 случая), в Италии — 110574 (+4446 случаев), в Испании — 104118 (+8195 случаев).

Ранее о том, что Соединенные Штаты могут стать эпицентром распространения COVID-19, предупреждала ВОЗ.

В России на сегодняшний день зафиксировано 3548 случаев инфицирования (+771 случай).