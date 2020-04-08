Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить ограничения на поездки

Еврокомиссия рекомендует странам — членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространённом в среду в Брюсселе, сообщает ТАСС.
«Сегодня Еврокомиссия предложила государствам — членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая», — отмечается в нём.Страны Евросоюза, входящие в Шенгенское соглашение, ввели ограничения на необязательные поездки между странами. Как отмечает Regnum, это необходимо для того, чтобы минимизировать каналы распространения инфекции.
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