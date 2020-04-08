Почему в маске, почему без маски: в Калининграде продолжаются социальные стройки

В среду городские и областные чиновники вышли из коронавирусного подполья и устроили первый с начала всеобщей изоляции открытый для прессы выезд. Городские стройки (и чиновники) — то немногое, что еще продолжает работать в условиях неумолимо наступающего экономического коллапса, так что выезд прошел в мажорных тонах: школы и садики строятся, и даже, кажется, есть шанс, что достроятся. Вместе с чиновниками и строителями тому, что у них пока есть работа, тихо радовались и журналисты «Нового Калининграда».



Дополнительный корпус начальной школы-детского сада № 72 строится в живописном месте: в окружении частных домов в самом конце улицы Красной, окнами здание выходит на Школьный пруд. Вернее, место живописное в перспективе, а пока берег будто танковыми траками раскатали, но все равно даже странно, что у пруда не успели приткнуть жилую застройку вперед детсадовской.

Корпус строится во внутреннем дворе действующего гибрида детсада и начальной школы, построенного еще во времена губернаторства Николая Цуканова. Новое здание рассчитано на 450 мест, и после ввода его в эксплуатацию у школьников и дошколят появится по собственному зданию, но инфраструктура местами будет общей, так что корпуса соединит надземная галерея.

В новом корпусе разместятся пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога, игротека и медицинский кабинет. Внутри корпуса обещают обустроить все необходимое для перемещения детей-инвалидов.

Живописно раскатанную территорию обещают облагородить и разместить на ней опытную площадку, где юные ботаники будут заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. То есть приобретать весьма небесполезные для выживания в современной России навыки.

Кроме того, на территории детсада-школы обещают обустроить 15 групповых детских площадок и теневых навесов со скамейками и ящиками для хранения детского игрового скарба. Предусмотрены также площадки для волейбола, мини-футбола и баскетбола.

Согласно контракту, новый детсад должен быть готов к сентябрю этого года, строители обещали успеть к лету, но теперь, видимо, могут особенно не торопиться — когда дети смогут пойти в этот садик, зависит не столько от скорости рабочих, сколько от темпов развития эпидемии.

Второй пункт осмотра — многострадальная школа на улице Артиллерийской. Ее начали строить почти полтора года назад, но у подрядчика, московской компании «Артель», строившей не менее многострадальный онкоцентр, возникли серьезные проблемы. К ноябрю прошлого года контракт стоимостью 827,3 млн рублей был выполнен всего на 68,9 млн рублей, и из-за серьезного отставания администрация города расторгла договор с подрядчиком.

Новый контракт на 794,8 млн рублей заключили совсем недавно, в марте 2020 года, со «Строительной компанией „Запад-Строй“» депутата совета Гурьевска от «Единой России» Сарвана Алиева. Он и встречал делегацию на стройке.

За неделю строительства новый подрядчик ухитрился достроить почти весь периметр здания до второго этажа. На верхнем ярусе чиновников встречали с полсотни рабочих. Все, как один, без масок. «Я их и не заставляю, даже не приветствую. Маски только заразу накапливают. Они больным нужны, чтобы те здоровых не заражали. А больных мы на работу не пускаем. А антисептики — это все есть», — пояснил журналистам Алиев. Почти все работники стройки — гастарбайтеры из соседних с Россией республик. Живут, по словам Алиева, не в общежитии, а самоизолируются в съемных квартирах неподалеку от стройки.

Строительное отставание — не единственная проблема школы на Артиллерийской. Список оборудования успел устареть, и его пришлось корректировать на 80%. «В этой связи мы только сейчас начинаем конкурсные процедуры, вот с конца апреля мы начнем выставлять конкурсные заявки на то, чтобы его приобрести. Причем корректировки все: и мебель, и оснащение, и оборудование, и требования к компьютерной технике, то есть буквально все», — пояснила министр образования области Светлана Трусенева.

Список этого самого оборудования должен быть внушительным. Например, в соответствии с требованием современного мира, который, видимо, больше не будет прежним, здесь появятся нормальные условия для индивидуального обучения. «В этой школе будет большой блок естественнонаучный. Химико-биологическое направление, инженерное образование. Это то, чего сегодня очень не хватает региону в соответствии с теми работодателями, которые здесь появляются. Все остальное — это уже обновленный перечень оборудования, который ориентирован на работу школы в современных условиях, то есть совершенно другие серверы, индивидуальные средства обучения, которые позволят нам осуществлять обучение в любых обстоятельствах, которые могут произойти или не произойти», — витиевато пояснила Трусенева.

Третья локация — детсад на Борисовском бульваре. Этот микрорайон города давно и прочно самоизолирован в силу гениальной идеи строить там «социальное» жилье, и сейчас там пастораль: мамы с колясками, кричащие стайки малышни на улицах, несмотря на все антикоронавирусные меры.

А вот на стройке режим построже. «Почему без масок?», — интересуется прораб у легкомысленной прессы. «Они только больным нужны», — цитирует пресса в ответ другого прораба. «Глупости!», — тоном главы областного Роспотребнадзора отвечает прораб.

Этот садик рассчитан 225 детей, из 10 групп половина — ясельные. Это типовой садиковский проект, совсем не такой интересный, как у корпуса на Красной, но все необходимые пищеблоки-залы-кабинеты есть и тут. Участок под садик выделили крошечный, но и само здание небольшое, так что по периметру удастся воткнуть игровое оборудование, навесы и автогородок.

Сейчас здесь начинается монтаж кровли, идет прокладка теплотрассы, канализации и водопровода. Глава комитета территориального развития мэрии Артур Крупин заверил, что серьезных проблем с материалами для социальных строек в регионе пока нет. «Что касается инертных, товарного бетона, железобетонных изделий, кирпича — вопросов практически не возникает; сейчас есть вопросы по поставкам крупногабаритного оборудования — это вентсистемы, тепловые узлы. Поэтому мы, конечно, корректируем сроки, но это не повлияет на завершение объекта и ввод в эксплуатацию», — отметил Крупин. Этот детсад должен открыться в октябре-ноябре, но горвласти надеются, что подрядчик успеет к сентябрю.

В этом году горвласти также рассчитывают приступить к строительству детсада на ул. 3 Белорусского фронта в Восточном жилом микрорайоне; на госэкспертизе еще два проекта — детсада на 225 мест на ул. Новгородской, детсад на 185 мест на ул. Мариненко (в конце Артиллерийской), завершается проектирование нового корпуса на 90 мест на ул. Орудийной. На экспертизу он должен отправиться в мае. Но строить в нынешней ситуации любые планы пока выглядит делом довольно неблагодарным.