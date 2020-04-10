Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Москве постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина в телеобращении к жителям.



«На первом этапе введём его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — уточнил Собянин.

Он уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. «Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идёт о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — сказал мэр Москвы.