Песков заявил об «отменном» здоровье Путина

Песков заявил об «отменном» здоровье Путина
Дмитрий Песков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Макрон не исключил закрытия границ Шенгенской зоны до сентября
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Здоровье Владимира Путина отменное, несмотря на увеличение нагрузок на работе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале, пишет ТАСС.

«Отменное, — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье президента. — Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно».

Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно. При этом, по словам пресс-секретаря, видеоформат конференций никак не влияет на ход совещаний.

Песков также сообщил, что сотрудники администрации президента регулярно проходят медицинское обследование. «Большая часть сотрудников администрации, те, кто как-то задействован в обеспечении деятельности президента, конечно, практически ежедневно сдают тест на коронавирус», — сказал Песков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter