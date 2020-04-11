Песков заявил об «отменном» здоровье Путина

Здоровье Владимира Путина отменное, несмотря на увеличение нагрузок на работе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале, пишет ТАСС.



«Отменное, — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье президента. — Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно».

Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно. При этом, по словам пресс-секретаря, видеоформат конференций никак не влияет на ход совещаний.

Песков также сообщил, что сотрудники администрации президента регулярно проходят медицинское обследование. «Большая часть сотрудников администрации, те, кто как-то задействован в обеспечении деятельности президента, конечно, практически ежедневно сдают тест на коронавирус», — сказал Песков.