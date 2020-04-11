Макрон не исключил закрытия границ Шенгенской зоны до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.



По сведениям СМИ, такое предположение французский лидер высказал во время видеоконференции с лидерами профсоюзов 10 апреля. Макрон объяснил названный срок разницей в том, как протекает эпидемия в мире. В качестве примера он привёл США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии.

Как пишет «Коммерсантъ», о том, какое решение будет принято по срокам закрытия границ, станет известно в понедельник, 13 апреля. На этот день назначено обращение президента к согражданам.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.