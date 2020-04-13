Лукашенко: российские СМИ «дают гадкую информацию» о коронавирусе в Белоруссии

Российские СМИ предвзято освещают принимаемые в республике меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Интерфакс».

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — сказал Лукашенко на совещании.

«Россиянам хотел бы сказать — этим, которые „плявузгают“ (рус. — говорят вздор — ИФ): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — недоумевает белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия специально пригласила Всемирную организацию здравоохранения оценить ситуацию в республике. «А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ — ИФ) сказали — претензий к белорусам нет», — подчеркнул глава Белоруссии.