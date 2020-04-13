Президент: не расслабляйтесь, пик заболеваемости COVID-19 не пройден даже в Москве

Президент РФ Владимир Путин считает, что россиянам нельзя расслабляться, поскольку пик заболеваемости коронавирусом не пройден даже в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден», — сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Президент подчеркнул, что считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве. «Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан», — сказал он.