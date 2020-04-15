В Польше объяснили строительство канала через Вислинскую косу соображениями обороны

В правительстве Польши объяснили строительство канала через Вислинскую (Балтийскую) косу не экономическими, а оборонными соображениями. Такую позицию озвучило Министерство водного хозяйства республики в ответ на запрос группы депутатов оппозиционной партии «Гражданская платформа», которые обеспокоились резким ростом стоимости строительства. Об этом в среду, 15 апреля, пишет «Газета Выборча Труймясто».



В ответе министерства, который цитирует издание, говорится о том, что изначальной целью инвестиций в строительство канала было социально-экономическое развитие, однако «после аннексии Россией Крыма в регионе резко изменилась геополитическая ситуация, и приоритетами стали обеспечение общественной безопасности и охрана границ». Поэтому показатели и норма рентабельности не оценивались вновь при изменении стоимости программы.

Издание отмечает, что стоимость строительства канала через Вислинскую косу в Польше увеличилась более чем вдвое — с 880 млн злотых до 1,98 млрд злотых — в течение нескольких месяцев, и изначально правительство объясняло это повышением цен на материалы и строительные работы, а также расширением сферы инвестиций. Однако, как следует из некоторых экономических расчетов, если затраты на строительство канала вырастут на 20%, инвестиция потеряет целесообразность как источник развития и экономического роста для Эльблонга и региона.

Аргумент о положительном влиянии канала на польскую оборону уже озвучивался ранее в числе прочих, но до сих пор не назывался основным. Ключевым считалось экономическое обоснование, связанное в том числе с развитием порта в Эльблонге.

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