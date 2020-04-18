«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Российские тест-системы на коронавирус COVID-19 дают много ошибочных результатов и выявляют коронавирус лишь в 30% случаев. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Коммерсант».

«Должен откровенно сказать — тесты ни к черту... Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился... Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания»... Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%",— сказал господин Лукашенко во время поездки в Гродненскую область.

В качестве примера он привел ситуацию по выявлению коронавируса у 15 россиян, которые работали на стройке Белорусской АЭС. Итоговые тесты у большинства оказались отрицательными. По мнению Лукашенко, белорусские тест-системы эффективнее российских.