Власти намерены обязать врачей, работающих с коронавирусом, жить в гостиницах

Власти намерены обязать врачей, работающих с коронавирусом, жить в гостиницах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Размещение врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, в гостиницах будет не правом, а обязанностью. Речь идет о врачах, которые имеют семей. Врачи без семей смогут выбирать, где им жить. Об этом сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Пока планируется размещать врачей в гостинице «Турист» на улице Невского. Численность врачей, которые будут размещены в отеле, пока не известна.

Ранее губернатор Антон Алиханов написал у себя в «Инстаграме», что врачам предлагается размещение в гостиницах региона, «где им будет обеспечен высокий уровень комфорта».

До этого другие губернаторы начали переселять врачей, работающих с коронавирусом, в отели.


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