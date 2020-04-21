Путин обсудит с Алихановым меры борьбы с коронавирусом

Путин обсудит с Алихановым меры борьбы с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин обсудит с губернатором Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом. Встреча пройдёт по видеосвязи. В аналогичном формате глава государства намерен провести беседу с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарёво, во вторник значительная часть его рабочего дня будет посвящена работе с регионами. «Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что обе встречи пройдут в открытом режиме. «Разумеется, в разговоре с главами регионов в эти дни, в это время у президента главным образом речь идёт о том, как эффективно и своевременно принимаются меры по созданию необходимых резервов для борьбы с коронавирусом, как обстоит эпидемиологическая ситуация в регионе. И всевозможные аспекты социально-экономического положения также, естественно, президент обсуждает», — добавил Дмитрий Песков, говоря о повестке предстоящих встреч.

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