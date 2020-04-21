Конфликт на почве вируса: почему швеи в Калининграде устроили пикет в промзоне

20 апреля порядка 70 сотрудников швейного предприятия «ТУП-Калининград» устроили стихийный пикет на территории промышленной площадки на Аллее Смелых. Они требовали дать им возможность продолжать работу. Причина конфликта лежит в плоскости отношений между менеджментом компании и владельцами производственных помещений, которые арендует «ТУП-Калининград». Как уверяют владельцы швейного предприятия, из-за запрета властей на работу в «выходные дни» в период борьбы с коронавирусом они оказались в критической ситуации и не смогли полностью оплатить аренду. «Новый Калининград» рассказывает подробности этой истории.

Компания «ТУП-Калининград» относится к той категории предприятий, которыми любят хвастать местные чиновники. Стопроцентный экспортер с зарубежными инвестициями, который всю свою продукцию продает в Европу. В 2018 году губернатор Антон Алиханов в одном из своих интервью называл «Граммер-Калининград» (прежнее название «ТУП-Калининград») «позитивным примером сотрудничества российского и немецкого бизнеса на территории Калининградской области».

Швейная компания хоть и не имеет огромных оборотов (ее годовая выручка колеблалась в последние годы в диапазоне от 100 до 150 млн руб.), тем не менее обслуживает заказы на пошив салонов для автомобилей известных немецких брендов (Audi, BMW, Volkswagen).

Как рассказывает гендиректор предприятия Эдуард Шанц, производство простаивало с конца марта по 12 апреля из-за запрета областных властей на работу части обрабатывающей промышленности в рамках борьбы с коронавирусом. 6 апреля компания должна была внести арендодателю — компании «Церера» — аванс за апрель, но не смогла этого сделать из-за того, что ничего не произвела и не получила выручку. Кроме того, арендный договор был номинирован в евро и цена аренды за апрель получилась значительно выше средней за предыдущие месяцы (порядка 1,3 млн руб.) из-за скачка курса евро в конце марта.

Руководство компании приняло решение потратить имеющиеся у него деньги на выплату зарплат простаивающим сотрудникам, а не на оплату аванса по подорожавшей аренде. 10 апреля оператор недвижимости отключил электричество в помещениях швейного предприятия, а ворота для отгрузки товара оказались заблокированы бульдозером и металлическим контейнером.

После решения областных властей разрешить работать обрабатывающей промышленности с 12 апреля компания смогла перечислить арендодателю половину месячной аренды — 700 тыс. руб. К тому моменту швейная фабрика с почти 200 работниками уже простаивала 5 дней дней с момента, когда власти разрешили таким компаниям работать, но электричество в итоге дали. Остальные деньги Шанц пообещал заплатить 30 апреля, когда компания накопит выручку. «Церера» не стала ждать и отключила электричество 20 апреля, что и привело к стихийной акции протеста.





Юрист Андрей Андреев, представляющий «Цереру», сообщил «Новому Калининграду», что причиной отключения электричества является прокладка электрического кабеля. Когда работы завершатся, Андреев не знает, ссылаясь на отсутствие в наличии необходимых «комплектующих». Глава компании-арендодателя Юлия Жох отказалась общаться с «Новым Калининградом».

Шанц называет версию Андреева анекдотом, отмечая, что арендует 3 тыс. кв.м производственных площадей в этой промзоне с 1999 года и никогда таких проблем не было, потому что компания всегда вовремя платила аренду, но сейчас из-за коронавируса не смогла выплатить деньги — и владельцы тут же отключили электричество.

Вечером 20 апреля после пикета Шанца и Андреева вызвали в областное правительство на встречу с министром экономического развития и промышленности Дмитрием Кусковым. На встрече конфликт разрешить не удалось, говорит Шанц. Андреев требовал оплаты, а Шанц говорил, что оплатит аренду, как только производет товар и появится выручка.

«Он хочет денег. Но без электричества денег не будет. Начну работать и 29-30-го числа получу выручку — и ты получишь свои деньги. Если буду дальше работать, то и за май ты получишь свои деньги. Если нам запретят работать, мне никто не оплатит. Андреев сказал, что посоветуется со старшими. Я так понимаю, с Келером будет общаться», — пересказывает содержание разговора у министра Шанц.

Андре Келер — вице-президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области и президент компании «Лэндис Трейдинг Калининград». Последняя является собственником помещений в промзоне на Аллее Смелых, которые у него арендует «Церера», передавая их в субаренду. Основным владельцем «Цереры» и «Лэндиса» является один и тот же человек — Кристина Сорокина.

В ноябре 2019 года Андре Келер подал заявление о признании себя банкротом. Иск был принят к производству, но заседание суда многократно откладывалось. В 2019 году также рассматривался иск «Луминор банка» о банкротстве к «Лэндису» на основании требования почти 600 млн руб. по кредиту. Однако в конце года процедура банкротства была прекращена из-за ликвидации «Луминор банка» в процессе реорганизации и продажи долга «Лэндиса» фирме «Цессия». С конца 2019 года «Цессия» и Андре Келер являются истцами в банкротном деле «Лэндиса». Его рассмотрение отложено из-за пандемии коронавируса.

Текст — Вадим Хлебников, Алина Белянина, фото — Алина Белянина / Новый Калининград