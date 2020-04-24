Падение доходов регионов оценивается в 25-30%

Падение доходов регионов оценивается в 25-30%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прогнозировать снижение доходов областного бюджета на 2020 год пока невозможно. Об этом в пятницу, 24 апреля заявил журналистам губернатор Антон Алиханов.

«Мы исходили из того, что этот кризис похож на кризис 2008-2009 года. Тогда сокращение бюджета Калининградской области было порядка 10% собственных доходов. Оценки я слышу разные, в том числе и от разных губернаторов. Кто-то называет четверть доходов, кто-то уже 30%. Но сейчас оценивать это, на мой взгляд, просто невозможно», — заявил Алиханов.

Финансировать необходимые расходы на фоне падения собственных доходов область намерена за счет федеральных займов.

«Исходим из того, что мы нормально работали последние годы, у нас все было нормально и с государственными финансами, все позитивно было. Сейчас будет не так позитивно, но будем кредитоваться, просить федеральный бюджет нас кредитовать, за счет казначейских кредитов в том числе, расширения этих казначейских кредитов, мы просили в том числе расширения сроков казначейских кредитов до 3 лет и удвоения объема кредитования», — сказал Алиханов.


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