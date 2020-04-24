«Я с такими людьми не общаюсь»: Алиханов о главе фабрики, швеи которой вышли на пикет

«Я с такими людьми не общаюсь»: Алиханов о главе фабрики, швеи которой вышли на пикет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов заявил, что глава швейной фабрики «ТУП-Калининград» Эдуард Шанц, по его мнению, «подставлял своих сотрудников под статью», допустив пикет рядом с предприятием 20 апреля. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 24 апреля.

«Мы помогли им разобраться, они там сели за стол переговоров, хотя разговаривать друг с другом достаточно так сложно. Но хочу предупредить еще раз всех, Шаца, я боюсь ошибиться, но вот эта компания, он мне написал за час до того, как вывели людей. Я с такими людьми не общаюсь. Не надо... он просто подставляет своих же сотрудников под статьи потом различные за всякие несанкционированные вещи. При том, что разобравшись потом мы видим, что это вина менеджмента, а не людей. Это никак не связано с коронавирусом, ни с чем», — заявил Алиханов.

По мнению главы региона, швейной фабрике отключили свет, «потому что они мешали работать всем остальным» из-за повышенного потребления электроэнергии при отоплении помещений кондиционером.

Сам Шанц связывал отключение света с невозможностью им полностью оплатить арендную плату из-за вынужденного простоя предприятия в течение двух недель по решению областных властей во время карантина. Как он рассказывал «Новому Калининграду», ему отключили свет почти сразу после того, как он не смог внести аванс по арендной плате, но потом включили, когда он перечислил порядка половины суммы. Затем опять электричество отключили, не дав доработать до конца месяца, чтобы получить выручку и расплатиться.

Отключение света на предприятии арендодателем стала причиной пикета сотрудников, требующих дать им возможность работать.

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