Александр Лукашенко тоже намерен изменить Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении внести изменения в Конституцию республики. Об этом сообщает государственное информационное агентство «БЕЛТА».



«Вопрос Конституции — он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что президентские выборы, которые должны состояться в текущем году, переноситься не будут.

Ранее предполагалось, что 22 апреля произойдет голосования по изменениям в Конституцию и в России, но из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин был вынужден перенести это на неопределенный срок.