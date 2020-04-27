Главное о коронавирусе в понедельник, 27 апреля

В Калининградской области уже 264 случая коронавируса. Несмотря на самоизоляцию, ежедневный прирост увеличивается: в пятницу это было +18 случаев, в субботу +21, в воскресенье +26, в понедельник +28. За последние сутки инфекция выявлена в том числе у 6 человек, у которых при обращении за медпомощью диагностировали пневмонию. Выписали за последние сутки семерых.



Между тем, накануне стало известно о двух новых умерших пациентах с COVID-19 (теперь их трое). Еще одной жертвой коронавируса в соцсетях называют покончившего с собой бывшего постояльца пансионата «Мечта»: стариков переселили из привычного места (в пансионате они живут постоянно) в санаторий «Отрадное», а «Мечту» отдали под коронавирусный обсерватор. Из «Отрадного», как утверждают очевидцы, их перестали выпускать на улицу вообще — даже пройтись по огороженому двору.

Как итог: объявленное перед выходными смягчение режима самоизоляции может быть отсрочено. Об этом еще раз напомнили областные власти — по планам, смягчение должно произойти 29 апреля. Все решится завтра, после «селектора» с президентом Владимиром Путиным.

Россия по числу инфицированных обогнала Китай. По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в РФ насчитывалось 87 147 человек, у которых подтвержден коронавирус, в то время как в Китае — 83 912. Меж тем, в мире уже более 3 млн случаев коронавирусной инфекции. Скорость роста заболеваемости такова: порог в первый миллион заразившихся был преодолен 2 апреля (через 4 месяца с начала пандемии), второй миллион — 15 апреля (через 13 дней после первого миллиона), третий — 27 апреля (через 12 дней после второго).

Правительство Калининградской области в связи с пандемией CОVID-19 пересчитало бюджет 2020 года. Сокращение прогнозируется на уровне 7,2 млрд рублей. Это, между прочим, более 12% собственных доходов. С доходами жителей области все еще хуже: сокращение банками кредитного лимита для граждан в регионе оказалось в два раза большим, чем по России в целом (27% против 12%). При этом Верховный суд определил, что режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным до 30 апреля, не является основанием для переноса платежей по уже взятым кредитам.