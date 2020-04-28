Путин: призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса неприемлемы

Для России неприемлемы призывы к заботе об экономики и возвращению к «закону естественного отбора» в условиях коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? По сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. Ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть — пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет (...) Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в первобытные времена стариков, больных, простых людей просто бросали ради выживания всего племени.

«Но мы живем в 21-м веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — отметил Путин.

Также глава РФ вспомнил жестокие законы Спарты, в которой, согласно преданиям, больных и увечных детей бросали со скалы. Однако такие законы выжить этой цивилизации не помогли, отметил Путин.

Он выразил согласие с тезисом о том, что безусловной свободой каждого человека является свобода каждого гражданина. «Но и жизнь каждого человека неповторима и является абсолютной ценностью, данной нам свыше, и мы обязаны ее защитить. (...) Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна», — подчеркнул Путин.

«Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни, и в этом смысле свобода превращается в безответственность, эгоизм и, в определенном смысле, насилие над окружающими», — добавил президент.