Алиханов отменил указ об отмене указа об ограничении передвижения по региону

Алиханов отменил указ об отмене указа об ограничении передвижения по региону
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Главное о коронавирусе во вторник, 28 апреля
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ об отмене указа о признании утратившим силу указа от 15 апреля «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области». Документ опубликован на портале правовой информации.

То есть губернатор вернул в силу действие справок с работы для перемещения по региону. Об этом он заявил во вторник, 28 апреля, говоря о продлении режима всеобщей изоляции до 11 мая.

Ранее власти анонсировали фактическую отмену режима всеобщей самоизоляции. С 29 апреля должны были открыться все непродовольственные магазины, с 4 мая — салоны красоты и парикмахерские.

При этом губернатор Антон Алиханов призывал не рассматривать меры по ослаблению противоэпидемического режима как необратимые. В случае ухудшения ситуации они будут «отыграны», заявлял он на брифинге в пятницу.

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 11 мая.

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