Песков: охрана здоровья Путина обеспечивается на высшем уровне

Песков: охрана здоровья Путина обеспечивается на высшем уровне
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина заверил, что охрана здоровья Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне. Об этом пишет «Интерфакс».

«В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.

Напомним, Михаил Мишустин сообщил о положительном тестена COVID-19 вечером 30 апреля и временно передал руководство кабмином первому вице-премьеру Андрею Белоусову.


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