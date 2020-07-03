Британия отменила карантин для приезжающих из более чем 50 стран

Правительство Великобритании опубликовало в пятницу, 3 июля, список из более чем 50 стран, по прибытии из которых в Англию не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин. Об этом говорится в заявлении, распространённом министерством транспорта страны, пишет ТАСС.

«Правительство считает, что в Англии теперь безопасно ослабить ранее введённые меры, и вводит „туристические коридоры“ с некоторыми странами и территориями», — говорится в документе. Новые правила начинают действовать с 10 июля. Они распространяются только на территорию Англии, так как власти трёх других административно-политических частей королевства (Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) пока будут придерживаться прежних правил.

Ограничения сняты в отношении большинства государств ЕС, британских и французских заморских территорий, а также Австралии, Вьетнама, Исландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Турции, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. При этом в список не вошли Россия, США, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Пакистан и страны Африки, где эпидемиологическая ситуация, по мнению британских властей, остаётся сложной.