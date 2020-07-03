В США зафиксировали рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19

В США зафиксировали рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах за сутки превысило предыдущий «рекорд» и составило 52 300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, в четверг, 2 июля, в США было выявлено 52 300 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растёт на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти.

«Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Ещё шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми», — отмечается в сводке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения инфекции в США выявлено более 2,74 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло 128 741 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter