В США зафиксировали рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах за сутки превысило предыдущий «рекорд» и составило 52 300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, в четверг, 2 июля, в США было выявлено 52 300 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растёт на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти.

«Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Ещё шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми», — отмечается в сводке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения инфекции в США выявлено более 2,74 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло 128 741 человек.