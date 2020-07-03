Главное о коронавирусе в пятницу, 3 июля

В Калининградской области за сутки зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусом. У семерых пациентов диагностировали пневмонию. У трёх заражённых инфекция протекает бессимптомно — это люди, которые приехали в регион на заработки, или местные жители, вернувшиеся из отпуска. По состоянию на 3 июля в Калининградской области зафиксировано в общей сложности 2487 случаев COVID, 38 человек скончались, 1583 пациента выздоровели.

В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Скончались 176 пациентов с инфекцией, выписано 8915 человек. Всего с начала распространения коронавируса в РФ COVID-19 заразились 667 883 человек, из них умерли 9859 человек, выздоровели — 437 893.

Пять регионов перешли к третьему этапу выхода из самоизоляции, на котором открываются парки, все предприятия торговли, сферы услуг и общепита, а также начинают работать все образовательные учреждения, гостиницы, театры и музеи. Такие послабления разрешено ввести Москве, Ростовской, Волгоградской и Сахалинской областям, а также Чечне. Ещё 29 регионов, в том числе Калининградская область, находятся на втором этапе, 48 — на первом. Три субъекта РФ к выходу из режима самоизоляции вообще не приступили.

Для сферы авиаперевозок послаблений, связанных с коронавирусными ограничениями, пока не вводили. Вместе с тем за три недели июня Ространснадзор выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций. Самые частые из них — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у лётного и кабинного экипажа.

В США зафиксировали рекордное за сутки количество заразившихся COVID — 52 300, по данным Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения инфекции в Соединённых Штатах выявлено более 2,74 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло 128 741 человек. Тем временем в Британии решили отменить карантин для приезжающих из более чем 50 стран. США, Россия, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Пакистан и страны Африки в этот список не вошли — по мнению британских властей, эпидемическая ситуация там остаётся сложной.