Путин назначил Авдеева прокурором Калининградской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Авдеева прокурором области. Соответствующая информация опубликована на сайте областной прокуратуры.
Ранее Калининградская областная Дума одобрила кандидатуру Александра Авдеева на должность прокурора области. За назначение Авдеева на должность главы областной прокуратуры проголосовали 27 депутатов, против — 1.Напомним, Авдеев занимал должность заместителя начальника управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Он родился в 1982 году. С 1999 года служил в органах полиции, а в 2003 году перешел на работу в органы прокуратуры. С 2012 по сентябрь 2019 г. последовательно занимал должности старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области, прокурора Великого Новгорода.
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