Лукашенко: «Возможно, я немного пересидел»

Лукашенко: «Возможно, я немного пересидел»
Александр Лукашенко. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Выборы и протесты в Белоруссии летом 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что он слишком долго занимает должность главы государства, но только он может «защитить белорусов». Об этом он заявил в интервью российским телеканалам, сообщает во вторник, 8 сентября, ТАСС.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да, — приводятся слова Лукашенко. — Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов».

В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным ЦИК страны, снова победил Лукашенко. С тех пор в республике каждые выходные проходят многотысячные протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями.

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