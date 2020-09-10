Лукашенко: «Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен отдавать власть, так как его «народ избрал». Об этом он заявил в четверг, 10 сентября, представляя нового главного прокурора страны, сообщает агентство БелТа.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности, — цитирует издание Лукашенко. — Меня часто упрекают в том, что „власть он не отдаст“. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители».

Чиновник убежден в том, что «власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал»

Он добавил, что в 90-х Белоруссия «валялась в грязи», и нельзя допустить, чтобы страна «вернулась к тому времени».

Напомним, до этого Лукашенко допустил, что слишком долго занимает должность главы государства, но при этом он не сомневается, что только он может «защитить белорусов»

В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным ЦИК страны, снова победил Лукашенко. С тех пор в республике каждые выходные проходят многотысячные протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями.