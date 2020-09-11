Инвестор застройки светлогорского променада рассказал о своем обязательстве на 1 млрд

Инвестор застройки светлогорского променада рассказал о своем обязательстве на 1 млрд
презентация проекта предоставлена пресс-службой правительства Калининградской области.

Компания «360 менеджмент», получившая под застройку землю рядом со светлогорским променадом, планирует вложить средства в укрепление склона рядом со своими участками, где планируется строительство отелей Это будет должно привести к «уменьшению его нагрузки на действующий променад, что способствует правильному и прочному соединению склона с променадом». Об этом говорится в ответе компании на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Результатом станет прекращение разрушения склона, а также расширение зоны променада более, чем на 15 метров», — говорится в ответе компании.

Курортно-оздоровительный комплекс с апарт-отелями и клиникой пластической хирургии был презентован на областном инвестсовете в апреле 2019 года и получил поддержку губернатора Антона Алиханова.

Недавно стало известно о связи инвесторов проекта с семьей бывшего руководителя губернатора Антона Алиханова во время работы в Минпромторге РФ, министра Дениса Мантурова.

Ранее власти сообщали, что инвестор готов взять на себя обязательства по берегоукреплению на сумму около миллиарда рублей. Данные обязательства пока не оформлены документально, не смотря на то, что земля уже передана.


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