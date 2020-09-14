По итогам выборов в одномандатных округах 86% мест в советах достались единороссам

По итогам выборов в одномандатных округах 86% мест в советах достались единороссам
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В результате муниципальных выборов по одномандатным округам в Калининградской области 86% мест в местных советах получили представители «Единой России». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 14 сентября, сообщили в региональном избиркоме.

Всего по одномандатным округам разыгрывалось 115 мандатов. 99 из них, или 86%, достались «Единой России». 5 мандатов у КПРФ, 2 мандата у ЛДПР (1,7%), 1 мандат получила «Партия роста» и еще 6 — самовыдвиженцы.

В двух муниципалитетах половина совета избиралась по партийным спискам. В Зеленоградске из 10 мандатов 6 получила «Единая Россия», 2 — КПРФ, 1 мандат у ЛДПР и еще 1 у партии «Родина». В Советске из 10 «списочных» мандатов 6 получили единороссы, 3 — ЛДПР и еще 1 у КПРФ.

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